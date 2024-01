"Correctiv"-Recherche AfD-Mitarbeiter soll Schläger auf Kronzeugen im Fall "Lina E." angesetzt haben

In Folge der Veröffentlichung der "Correctiv"-Recherche haben in den vergangenen Tagen deutschlandweit tausende Menschen gegen Rechts demonstriert. Am Mittwoch kam es zu Demonstrationen in Berlin und Freiburg. Der Polizei zufolge nahmen dabei in der Hauptstadt etwa 3.500 Menschen an den Protesten teil. In Freiburg sprach die Polizei von bis zu 7.000 Demonstrierenden. Auch in Mitteldeutschland sollen in den kommenden Tagen weitere Demonstrationen stattfinden. So beispielsweise in Leipzig, Erfurt oder Jena.