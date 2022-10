Unter einer knallgelben Decke liegt der 18-Jährige Niklas Rehfeldt in einem Pflegebett. Neben ihm stehen Geräte zur Kontrolle der Vitalfunktionen und ein Tropf. Mit einem Blutdruckmesser tritt Christian Blumrodt an sein Bett. "Liegen Sie bequem? Haben Sie noch einen Wunsch?", fragt er freundlich.

Blumrodt legt Niklas eine Manschette um den Arm. Als er diese aufpumpen will, unterbricht ihn eine Stimme aus dem Off: "Was machen Sie als erstes, bevor Sie die Manschette aufpumpen?" Blumrodt stockt kurz. "Sie fühlen den Radialispuls", mahnt sie ihn. Er nickt verlegen. "Na, dann suchen Sie mal." Im Übungsraum der Fit-Ausbildungsakademie können die angehenden Pflegefachkräfte medizinische Abläufe üben. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Die Situation ist nur gespielt. Niklas und Christian gehören zu den wenigen männlichen Auszubildenden im Bereich der Pflege in Sachsen-Anhalt. In einem Übungsraum der Pflegeschule der "Fit" Ausbildungsakademie in Magdeburg proben sie die Arbeit am Patienten.

Pfleger wird eher, wer den Beruf aus dem nahen Umfeld kennt

Niklas Rahfeldt ist im zweiten Jahr der Lehrausbildung. Die Beruf des Pflegers kennt er durch sein Umfeld. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Der Puls ist normal, die Übung beendet und Niklas Rehfeldt kann wieder aus dem Bett herausklettern. Er hat sich bewusst für die Ausbildung entschieden – und, weil er den Beruf vorab schon kannte: "Meine Schwester macht dieselbe Ausbildung und ist im dritten Lehrjahr und mein bester Freund macht die Ausbildung auch."



Bei Christian Blumrodt ist das ähnlich. Er ist 40 Jahre alt und hat zuvor in der Papierindustrie gearbeitet, wie er MDR SACHSEN-ANHALT verrät. Nach einem Berufsunfall musste er sich umorientieren. Und auch hier: "Bei uns in der Familie arbeiten sehr viele Mitglieder in der Pflege und ich habe mich dann angeschlossen." Jetzt ist er der erste männliche Pfleger in seiner Familie.

Es zeigt sich ein erstes Bild, warum so wenige Männer als Pflegefachkräfte arbeiten: Pfleger wird eher, wer den Beruf aus nächster Nähe kennt. Auch die Schulleiterin der "Fit" Ausbildungsakademie, Cordula Rauhut, kennt das Phänomen: "Das ist oftmals traditionell oder familiär begründet. Mutter, Ehefrau oder Schwester sind in der Pflege schon tätig und oft sind es dann Männer, die sich auf dem zweiten Bildungsweg auch für die Pflege entscheiden."

In der Altenpflege fehlen am meisten männliche Pfleger