In Nebra blickt Jana Waldeck voller Sorge in die Zukunft. Gerade bei ihr im ländlichen Raum seien viele alte Leute, die alleine lebten. Sie hätten weder Kinder noch andere Angehörige. Der Besuch des Pflegedienstes sei der einzige soziale Kontakt. Wenn diese Menschen nun aus Kostengründen ihre Pflegeleistungen kürzen müssten, hätte das dramatische Folgen. So könnte der Pflegedienst statt mehrmals täglich nur noch einmal täglich kommen: