Das Ende der Ampel in Berlin ist auch das vorläufige Ende so mancher politischer Idee. Einige Projekte der Ampel drohen auf der Strecke zu bleiben. Denn ohne einen Bundeshaushalt bleiben einige Vorhaben auf der Strecke. Das betrifft die Bildung oder den Klimaschutz, aber vielleicht auch das 49-Euro-Ticket . Sachsen-Anhalt kann jedenfalls aus eigener Kraft die Projekte nicht finanzieren.

Sachsen-Anhalts Finanzministerium sieht derzeit keinen Grund, wegen des fehlenden Bundeshaushaltes in Alarmstimmung zu verfallen. Denn tritt der Haushaltsplan nicht in Kraft, gelten die Regelungen der sogenannten "vorläufigen Haushaltsführung". Das ist im Grundgesetz so geregelt. Deshalb werden die Angestellten weiter bezahlt, aber auch Fördermittel oder Zuschüsse fließen. Allerdings gibt es eine Voraussetzung: Es muss dafür eine Rechtsverpflichtung geben, also entweder beschlossene Gesetze oder Verträge. Auch begonnene Bauvorhaben können fortgesetzt werden, zum Beispiel die A14-Verlängerung in der Altmark.