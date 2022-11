Die Polizei führt den Anstieg der Straftaten auf bessere Ermittlungsarbeit zurück. Der Sprecher des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt, Lars Fischer, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Polizei sei es gelungen, das "Dunkelfeld antisemitischer Straftaten zu erhellen". Die Behörden müssten aber noch wachsamer sein, was Antisemitismus angehe. Die Mobile Opferberatung Sachsen-Anhalt teilte mit, sie gehe von einer hohen Dunkelziffer bei politisch rechts motivierter Gewalt in Sachsen-Anhalt aus.

Die in Summe meisten antisemitischen Straftaten in den vergangenen Jahren seit 2015 wurden in Magdeburg (78) und Halle (77) registriert. Danach folgen der Burgenlandkreis (55), der Landkreis Harz (45) und der Saalekreis (40). Im Landkreis Stendal wurden in dem Zeitraum die wenigsten antisemitischen Straftaten registriert.