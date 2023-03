Der Chemiepark Leuna ist der größte Chemiestandort in Deutschland, so die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt. In ihn investieren unter anderem auch internationale Unternehmen. So baut derzeit das finnische Biochemie-Unternehmen UPM dort für 550 Millionen Euro eine Bio-Raffinerie. In ihr sollen aus Holz Biochemikalien entstehen, die zum Beispiel in Kosmetik und Waschmitteln verwendet werden. Laut eigener Angaben von UPM ist die Eröffnung für 2023 geplant – die Produktion solle 2024 anlaufen.