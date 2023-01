So etwas nennt man Wertschöpfungskette. Staatssekretärin Pötzsch will deshalb die Gespräche mit möglichen Investoren suchen, damit vielleicht doch noch eine Batteriefabrik gebaut wird. Nach ihren Worten bleibe Bitterfeld-Wolfen erste Wahl. "Es gebe viele Unternehmen, die sich für Sachsen-Anhalt interessieren. Wir gucken, dass wir die finden, die in die Region passen. Der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen ist da ein super Standort, wo man alles hat, was man braucht. So etwas gibt es in Europa selten."