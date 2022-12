JVA Burg Halle-Attentäter soll für Geiselnahme "selbstgebauten Schussapparat" benutzt haben

Im Gefängnis Burg hat der verurteilte Halle-Attentäter am Montag zwei Mitarbeiter als Geiseln genommen, konnte aber überwältigt werden. Nun klären die Ermittler, wie er an einen "selbstgebauten Schussapparat" kommen konnte. Der 30-Jährige hatte am 9. Oktober 2019 einen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle verübt und zwei Menschen umgebracht. Vor zwei Jahren war er dafür zu lebenslanger Haft verurteilt worden und befindet sich aktuell in der JVA Burg.