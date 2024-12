Babyklappen und anonyme Geburten in Sachsen-Anhalt kaum genutzt

Ungewollt schwanger gewordene Frauen und in Not geratene Mütter legen in Sachsen-Anhalt Neugeborene nur selten in Babyklappen ab. Seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahr 2001 seien es bis Ende des vergangenen Jahres 50 Kinder gewesen, teilte das Landesverwaltungsamt in Halle mit.

2023 sei mit sechs Neugeborenen der bisher zweithöchste Jahreswert registriert worden. Nur 2010 waren es mit acht Säuglingen mehr, wie aus der Statistik hervorgeht, die auf freiwilligen Angaben der Adoptionsvermittlungsstellen im Land basiert.

24 Jahre Babyklappe

In einigen Jahren habe es landesweit gar keine Babyklappen-Nutzung gegeben, zuletzt 2019. Babynester gibt es an drei Kliniken in Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau. Damit soll verhindert werden, dass Säuglinge ausgesetzt werden und damit ihr Leben in Gefahr gerät. Sie erlauben es einer Mutter, ihren Säugling unerkannt in ein Wärmebettchen mit Sensor hinter einer Stahlklappe zu legen.