Auch der Soziologie-Professor Reinhold Sackmann von der Martin-Luther- Universität in Halle beobachtet den Rückgang der Geburtenrate. Im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT sagte er, dass der Grund dafür mehr als 30 Jahre zurückliegt: "Damals gab es einen massiven Geburteneinbruch. Dadurch gibt es jetzt sehr kleine Geburtsjahrgänge, die fast nur die Hälfte von dem waren, was davor war. Die kommen jetzt in das Heiratsalter, in das Alter, wo man normalerweise Kinder bekommt. Dadurch gibt es jetzt einen Rückgang der Geburten, der vor drei Jahren begonnen hat und uns die nächsten zehn Jahre begleiten wird." Konkret geht es laut Sackmann dabei um die Generation der 1990er-Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands.