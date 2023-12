Kurz vor Weihnachten gibt es in einer Nebenstraße im Plauener Stadtzentrum einen wichtigen Jahrestag. Die Chefin des Plauener Vereins KARO , Cathrin Schauer-Kelpin, blickt auf 15 Jahre Babyklappe zurück. "Es ist schon ergreifend. Wir sind stolz darauf, dass wir die Babyklappe diese 15 Jahre auch finanziell erhalten konnten." In dieser Zeit seien 13 Kinder gerettet worden.

Hinter jedem dieser 13 Kinder stehe vermutlich auch das ausweglose Schicksal einer Frau, sagt Schauer-Kelpin. "Es ist davon auszugehen, dass sich diese Mütter in akuten Notsituationen befinden - warum auch immer. Deswegen ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, ihr Kind an einem sicheren Ort abzugeben."

Die Babys werden kurz darauf an den Rettungsdienst und anschließend in die Obhut des Jugendamtes übergeben, erklärt Schönheit den Ablauf. "Das kleine Plüschtier, das in der Babyklappe ist, packen wir zusammen, schreiben eine liebe Karte an das Kind und geben das ans Jugendamt." Sie hoffe, dass das Kind die Dinge irgendwann bekommt. "Man hofft einfach, dass es dem Kind den Rest des Lebens besser ergeht."