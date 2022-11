Der Unglücksort liegt bei Gifhorn in Niedersachsen. Die Güterzüge zweier privater Bahnunternehmen kollidierten laut Bundespolizei am Morgen. Einer der Züge hielt an einem Signal, der zweite Güterzug, bestehend aus 25 mit Propangas gefüllten Kesselwaggons, fuhr auf. Die Ursache ist noch unklar. Vier Kesselwagen kippten in der Folge um, aus zwei Wagen trat Gas aus. Auch die Lok wurde aus den Gleisen gehoben und stark beschädigt. Der 45 Jahre alte Lokführer des auffahrenden Zuges kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Mehrere 100 Meter Oberleitung wurden heruntergerissen. Bilder der Unglücksstelle zeigen auch Schäden an den Gleisen.

Zwei Güterzüge sind am Donnerstagmorgen nahe Gifhorn kollidiert. Bei dem Unglück in Niedersachsen wurden mehrere Waggons beschädigt und beide Lokführer verletzt. Bildrechte: dpa