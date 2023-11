Einige Zugverbindungen in den Tagesrandlagen am frühen Morgen und am Abend werden laut Bahn komplett durch Busse ersetzt. Es gebe außerdem zusätzliche Expressbusse zwischen Halle und Magdeburg, die nicht alle Zwischenhalte bedienen. Reisende sollen sich vor ihrer Fahrt online oder über die Bahn-App informieren. Auch an den Aushängen auf den Bahnhöfen gebe es aktuelle Informationen.