Die schlechte Anbindung Magdeburgs mit ICE-Zügen liegt vor allem an der Infrastruktur. Denn die Schnelltrassen im Netz der Deutschen Bahn machen einen Bogen um die Landeshauptstadt. Schneller als 160 km/h kann in keine Himmelsrichtung gefahren werden. Dieses Tempo erreichen auch Regionalzüge. Zudem richtet sich der eigenwirtschaftliche Fernverkehr auch nach der Nachfrage. So ist denkbar, dass künftig mehr ICE-Linien über Magdeburg geleitet oder nach Magdeburg verlängert werden, wenn die Intel-Gigafabrik fertig ist.