6:15 Uhr. Am Morgen herrscht geschäftige Betriebsamkeit am Bahnhof in Aschersleben. In wenigen Minuten fährt der Zug nach Magdeburg, eine typische Pendlerstrecke. Adrian Einecke nimmt häufig diesen frühen Zug – für ihn geht es mit Fahrrad und Bahn zur Arbeit. "Man fährt ja noch eine Stunde bis Magdeburg", sagt er. Um 7:30 Uhr will er gern im Büro sein.