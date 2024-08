Der Landesbauernverband erwartet in diesem Jahr eine schlechte Apfelernte in Sachsen-Anhalt. "Die beginnende Apfel-Saison wird zum Großteil keine gute Ernte bringen", sagte ein Verbandssprecher. Die Spätfröste Ende Mai hätten zu starken Schäden geführt. Einige Betriebe haben in den vergangenen Tagen schon mit der Ernte begonnen.

So auch der Obsthof Hornemann im Landkreis Börde. "Wir haben in diesem Jahr einen Schaden von 80 Prozent, so einen großen Schaden hatten wir noch nie", sagte die Inhaberin des Hofes in Sülzetal, Sabine Hornemann. In den vergangenen Jahren seien es maximal 20 Prozent Schaden gewesen. Bei anderen Obstsorten sehe es noch schlechter aus. So belaufe sich der Schaden bei den Aprikosen auf 95 Prozent, bei den Pflaumen sprach die Landwirtin sogar von 100 Prozent.