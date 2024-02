Bildrechte: IMAGO / photothek

Prognose Mehr Einsatz von KI in Sachsen-Anhalts Landwirtschaft erwartet

17. Februar 2024, 17:59 Uhr

Künstliche Intelligenz spielt in der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt bisher keine große Rolle. Der Bauernverband Sachsen-Anhalt und das Landwirtschaftsministerium rechnen aber damit, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Die neue Technologie könnte helfen, den Anforderungen, die an die Landwirtschaft gestellt werden, gerecht zu werden. Sie birgt aber auch Risiken, zum Beispiel beim Datenschutz.