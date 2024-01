Bildrechte: picture alliance/dpa | Simon Kremer

Sternfahrten und Demos Bauernproteste im Überblick: Was Sachsen-Anhalt ab Montag erwartet

07. Januar 2024, 13:53 Uhr

Auch in Sachsen-Anhalt sind erneut Bauernproteste gegen die Sparpläne der Bundesregierung angekündigt. Am Montag sind die Landwirte zu Aktionen in Magdeburg und Halle aufgerufen. In der gesamten Woche sind landesweit weitere Aktionen geplant, unter anderem Blockaden an Autobahnauffahrten am Mittwoch. Die aktuellen Infos im Überblick.