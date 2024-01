Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Am Freitag gingen die Proteste der Bauern den fünften Tag in Folge weiter. In Mitteldeutschland blockierten sie erneut mit Traktoren an vielen Stellen den Verkehr. In Sachsen waren etwa Auffahrten an den Autobahnen 4, 13, 14 und 72 betroffen.



In Sachsen-Anhalt blockierten Bauern ebenfalls fast Autobahnauffahrten, ebenso die Elbe-Brücke bei Tangermünde. In Thüringen kam es auf Bundesstraßen zu Sperrungen, unter anderem auf der B87 bei Apolda und der B92 bei Gera. An den Brücken der A71 brannten Mahnfeuer. In Eisenach versammelten sich Bauern mit ihren Traktoren.