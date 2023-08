Die Zeiten, in denen in einer Bibliothek nur Bücher ausgeliehen werden können, sind schon lange vorbei, sagt Sara Schumann von der Stadtbibliothek Halle (Saale) im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Inzwischen bieten wir auch Musikinstrumente, E-Learning-Kurse, Bilder oder einen wöchentlichen Handarbeitstreff an." Und schon lange könne man in der Stadtbibliothek E-Books oder die passenden Lesegeräte ausleihen.