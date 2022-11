Thomas Bange ist Vorsitzender der Elternvertretung an der August-Bebel-Sekundarschule. Er fordert einen leichteren Einstieg für Seiteneinsteiger. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

"Es gab Schüler, die waren zwei Stunden am Tag in der Schule. Wir hatten dazu einen Elternabend gehabt und haben da gesagt: 'Wir müssen jetzt agieren.', so Bange. Und so kam es dann auch: Die Eltern schrieben einen Offenen Brief, der sich direkt an Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) richtet. In neun Punkten verlangen sie unter anderem, dass Anforderungen zum Einstellen von Seiten- und Quereinsteigern weiter heruntergesetzt werden sollten, ausgeschriebene Lehrerstellen besser sichtbar sind und dass und, dass, wenn der Unterricht ausfällt, Eltern einspringen und Exkursionen mit den Schülerinnen und Schülern unternehmen.