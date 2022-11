Parallel zum Video haben Elternvertreter der Sekundarschule ein Offener Brief veröffentlicht, der sich direkt an Bildungsministerin Feußner und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) richtet. Dieser beschreibt die aktuelle Lage an der Sekundarschule in Blankenburg so: "Mit einer Unterrichtsabdeckung von unter 70 Prozent und den hinzukommenden Krankheitsausfällen der Lehrkräfte findet oftmals nicht einmal die Hälfte des regulären Unterrichts statt."