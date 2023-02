Aber auch die Lehrerausbildung scheint dringend einer Revision zu bedürfen. Statt über Standorte zu debattieren, wäre es wichtiger, die Inhalte zu hinterfragen. Seit Jahren beklagen junge Menschen, die Ausbildungsgänge an den Universitäten seien zu weltfremd, praxisfern und hätten sich vom aktuellen Schulalltag entkoppelt. Neue Unterrichtsformen wie Blended Learnung, also die Verknüpfung von online-Angeboten und Präsensunterricht, selbstorganisiertes Lernen oder Ideen zur Förderung der Lernbereitschaft finden nur schwer Eingang in Sachsen-Anhalts Unterricht.