Auch in der zweiten Verhandlungsrunde habe es zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern keine Einigung gegeben, so Verdi. Die Arbeitgeber seien weder bereit, die massiven Einkommensverluste in Folge der Inflation auszugleichen, noch die Lohnlücke zu anderen Bundesländern zu schließen. "Stattdessen sollen sogar der Kündigungsschutz gelockert und der Krankengeldzuschuss gekürzt werden", so Gewerkschaftssprecher Paul Schmidt. "Damit stellen die Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt die Zeichen auf Sturm." Die Mitarbeiter erhielten für ihre Arbeit jeden Monat bis zu 500 Euro weniger als in anderen Bundesländern. Das mit einer Entgelterhöhung von fünf Prozent innerhalb von drei Jahren zu beantworten, sei völlig weltfremd, so Schmidt weiter. Wie damit dem massiven Arbeits- und Fachkräftemangel begegnet werden soll, sei fraglich.