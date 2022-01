Dass die Computer und Laptops auch noch umsonst sind, macht so manchen Schulleiter erstmal stutzig. Detje erzählt freudig vom Ausliefern an die Grundschule am Umfassungsweg in Magdeburg: "Erst, als wir mit den Transportern vorgefahren sind und zwei oder drei Dutzend Rechner ausgeliefert haben, hat er sich sehr gefreut".