Den Jahreswechsel können die Menschen in Sachsen-Anhalt nach jetzigem Stand wieder ausgelassen feiern. Nachdem ihnen die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren die Silvester-Partys verdorben hat, planen die Kommunen diesmal keine Einschränkungen. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presseagentur (dpa) unter den Kommunen ergeben. So wird es keine extra ausgewiesenen Böllerverbotszonen geben. Nichtsdestotrotz sei in bestimmten Bereichen innerhalb der Kommunen das Böllern durch das Sprengstoffgesetz ohnehin verboten.