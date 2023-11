Bildrechte: IMAGO/Zoonar

Steigende Corona-Zahlen Ärzte wollen telefonische Krankschreibung zurück

21. November 2023, 08:36 Uhr

Kassenärzte in Sachsen-Anhalt wollen erreichen, dass sie Patienten wieder per Telefon krankschreiben dürfen. Das soll unter anderem dazu beitragen, dass sich Menschen nicht gegenseitig im Wartezimmer anstecken. Die Krankschreibung per Telefon war erstmals während der Corona-Pandemie eingeführt worden.