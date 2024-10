"Jetzt ist es teilweise so, dass Krankenhäuser gezielt angegriffen werden, weil sie als lohnende Ziele gelten." Dabei sei die Frage, ob ein Angriff von Kriminellen oder von Staaten kommt, oft nicht einfach zu beantworten. "Es gibt Kriminelle, die haben einen Pakt mit ihren Regierungen geschlossen", sagte Kogler MDR SACHSEN-ANHALT. "Sie starten keine Cyberangriffe im eigenen Land, sondern greifen nur Staaten an, die als Feinde angesehen werden." Im Gegenzug dürften die Kriminellen ihr erbeutetes Geld behalten.

"Sie werden nicht verhaftet, nicht verurteilt und auch nicht an die Länder, in denen die Opfer sitzen, ausgeliefert." Bekannt sei in diesem Zusammenhang, so Kogler, dass viele Kriminelle in Russland sitzen. Cyber-Angriffe von dort seien aber nicht neu. Es hätte sie auch schon vor Ausbruch des Ukraine-Krieges gegeben. Krankenhäuser sind aus Sicht von Kogler oft ein leichtes Ziel.