Zwei Tage nach dem massiven Cyberangriff auf die deutschlandweit agierende Johannesstift Diakonie arbeitet das Sozialunternehmen weiter an der Behebung der Folgen. Betroffen sind auch mehrere Einrichtungen im Landkreis Wittenberg – das evangelische Krankenhaus Paul Gerhard Stift, das Herzzentrum in Coswig sowie drei Pflegeheime. Wann alle IT-Systeme wieder regulär laufen, sei noch offen, sagte eine Sprecherin.

Das Berliner Landeskriminalamt ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts der Erpressung und der Computersabotage. Die Server waren am Sonntag verschlüsselt worden, hieß es. Dadurch gab es Beeinträchtigungen an 80 Standorten, darunter elf Kliniken. Es seien sofort Maßnahmen zur Datensicherung ergriffen und Notfallsysteme gestartet worden. Bisher gebe es keine Belege, dass Daten abgezogen worden seien, hieß es in einer Mitteilung am Montagabend. Das Intranet und die Website der Johannisstift Diakonie sind nicht von dem Angriff betroffen.