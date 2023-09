Anfang der Woche sind der Polizeidirektion Dresden insgesamt 30 sogenannte Schockanrufe gemeldet worden. Unbekannte riefen unter anderem in den Dresdner Stadtteilen Langebrück, Kaditz, Friedrichstadt und Seidnitz an, aber auch in Bannewitz, Wilsdruff, Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Tharandt, Neustadt in Sachsen, Radeburg und Weinböhla. Dabei behaupteten sie, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hätte. Nun sei eine Kaution von mehreren 10.000 Euro nötig, damit dieser nicht ins Gefängnis müsse.