Am Sonntag sind sowohl in Magdeburg, Halberstadt als auch in Weißenfels Demonstrationen geplant. Daher sind am Nachmittag Verkehrsbeeinträchtigungen in den drei Städten zu erwarten. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf mögliche Einschränkungen einstellen und alternative Routen in Erwägung ziehen.