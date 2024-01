Die Begründung, dass eine würdige Durchführung des Gedenkens durch die angemeldeten Proteste der Bauern nicht möglich gewesen sei, ist unzureichend und schwer zu glauben. Der Gedenktag kommt nicht überraschend. Wenn die Versammlungsbehörde und die Polizei davon ausgehen, dass die angemeldeten Bauernproteste den schon lange feststehenden Gedenktag stören könnten, sind auch sie in der Pflicht, Lösungen zu finden, wie etwa die Bauernproteste um ein paar Stunden zu verschieben oder an einem anderen Ort stattfinden zu lassen. Der Landtag hätte sich vehement für eine solche Lösung einsetzen können, statt klein beizugeben und das Gedenken zu verschieben.

Dazu kommt, dass die Organisatoren der Bauernproteste sofort ihre Bereitschaft zur Kooperation zugesagt hatten. Eine gemeinsame Schweigeminute, ein Verzicht auf lautes Hupen und Proteste während des Gedenkens, ein späterer Beginn, eine Verschiebung der Proteste – zu all dem seien die protestierenden Bauern laut dem Präsidenten des Bauernbundes in Sachsen-Anhalt, Martin Dippe, bereit gewesen.

Statt diese Optionen im Landtag zu kommunizieren und sich für Lösungen einzusetzen, haben hingegen viele Fraktionen im Landtag erst durch die Presse von der Absage der Gedenkveranstaltung am Holocaustgedenktag erfahren. All das zeugt nicht von dem Einsatz für ein Gedenken, den man vom Landtagspräsidenten hätte erwarten müssen.

Dass diese Vorgänge in einer Zeit stattfinden, in der gerade erst eine Correctiv-Recherche enthüllt hat, dass Teile der AfD mit "Remigration" genannten Deportationsplänen liebäugelt und Antisemitismus und Rechtsextremismus in Deutschland zunehmen, macht die scheinbar leichtfertige Absage besonders schlimm.