Demonstration in Weißenfels Warum Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen

05. Februar 2024, 08:04 Uhr

"Nie wieder ist jetzt" – diese Worte bringen aktuell viele Menschen in Deutschland auf die Straßen, um sich für Demokratie stark zu machen. So auch in Weißenfels. Hier hat das Bündnis für Toleranz dazu aufgerufen, ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Hunderte folgten dem Aufruf. Das sind die Gründe für ihr Engagement.