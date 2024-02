"Nie wieder ist jetzt" Schüler in Salzwedel organisieren Demo gegen Rechtsextremismus

02. Februar 2024, 14:04 Uhr

Bei der Demonstration gegen Rechtsextremismus am Freitag in Salzwedel sprachen Schülerinnen und Schüler von einer politischen Spaltung in den Klassenzimmern. Das Motto der Demonstration, die die Schülerinnen und Schüler selbst organisiert hatten, war "Nie wieder ist jetzt".