Nach einem Unfall der Wernigeröder Schlossbahn vermutet die Polizei einen technischen Defekt als Ursache. Die Fahruntüchtigkeit des Fahrers oder ein Schwächeanfall seien aktuell auszuschließen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

Sonntagnachmittag war die Touristenbahn am Schlossberg verunglückt. Elf Menschen wurden leicht verletzt, darunter laut Polizei auch der 68-jährige Fahrzeugführer. Die anderen 17 Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Zunächst war von einer schwerverletzten Person die Rede. Diese Angabe wurde später korrigiert.

Wie die Polizei mitteilte, war die Bahn, besetzt mit 28 Personen, kurz nach 15 Uhr gegen einen Baum geprallt. Sie sei gerade auf dem Rückweg von Schloss Wernigerode in die Stadt gewesen, als sie in einer Kurve nach links von der Straße abgekommen sei. Wie Stadtwehrleiter Söchting dem MDR sagte, ist die Bahn einem Abrutsch den Hang hinunter nur knapp entkommen.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie das Fahrzeug frontal an einem Baum steht, mindestens einer der Vorderreifen ist geplatzt. Die Waggons stehen in einem Zickzack hintereinander auf der Fahrbahn, das Ende des letzten Wagens ragt mehrere Zentimeter in die Luft.