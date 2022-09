Während die Tochter durch die hohen Gaspreise in Finanznöte gerät, hat die Mutter EnBW, die zu fast 50% dem Land Baden-Württemberg gehört, für das Jahr 2022 drei Milliarden Euro Gewinn prognostiziert – und noch im Mai seinen Aktionären eine Dividende von insgesamt ca. 300 Mio. Euro ausgeschüttet. Gewinne werden privatisiert und für Verluste soll der Staat, also der Steuerzahler einspringen? Zwischenzeitlich hat sich vorgestern dazu der Baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann geäußert. Er verspricht, dass sich die EnBW an der Rettung von VNG beteiligen werde: "Ich bin zuversichtlich, dass es zu einer Lösung kommt", so der Grünenpolitiker am Dienstag in Stuttgart. Es solle niemand denken, dass sich die EnBW daran nicht "substanziell" beteiligen müsse. "Das geht natürlich nicht am Mutterkonzern vorbei", erklärte der Grünenpolitiker. Doch was genau das bedeutet – das bleibt abzuwarten. Und bislang hat EnBW die Gewinnprognose von drei Milliarden Euro auch noch nicht nach unten korrigiert.