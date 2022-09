In zahlreichen Städten Sachsen-Anhalts sind am Montagabend Menschen gegen die hohen Energiepreise und den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Landesweit zählten die Behörden insgesamt knapp 12.000 Teilnehmende auf 42 Versammlungen, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Größere Störungen wurden nicht verzeichnet.