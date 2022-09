AfD-Fraktion lädt Sarah Wagenknecht ein

Für weiteres Aufsehen sorgte die AfD-Landtagsfraktion im Vorfeld der Demonstration, indem sie die Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht als Rednerin einlud. Weil sie auf einer Kundgebung in Leipzig am Montag ausgeladen wurde, lud die AfD-Landtagsfraktion Wagenknecht ein, ihre parlamentarischen Sichtweisen ersatzweise in Magdeburg vorzutragen. Die Linken-Politikerin lehnte die Einladung ab.

Demonstrationen auch in anderen Städten

Neben Magdeburg sind auch in anderen Städten Sachsen-Anhalts am Montag Menschen auf die Straße gegangen. In Halle etwa zählte die Polizei bei der Montagsdemo rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in Weißenfels 300 und in Eisleben 170.