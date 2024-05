Auch Jörn Mozdzanowski, der Ortsbürgermeister von Radegast, einem Ortsteil der Gemeinde Südliches Anhalt im Kreis Anhalt-Bitterfeld , erinnert sich an viele Abende im Prinzen. Er habe dort seine halbe Jugend verbracht, sagt der 56-Jährige und lächelt vor sich hin. Vor der Disko und danach, immer wieder traf man sich in der Gaststätte im Zentrum des Ortes. Einem Gebäude, das über Jahrhunderte auch eine Art Wahrzeichen war: "Es ist das älteste Haus hier im Ort, es ist auf jeder Postkarte, bei jeder Google-Suche nach Radegast. Überall kommt der Prinz." Doch das ist nun vorbei.

Bohnsack ist seit gut zwei Jahren der Besitzer des Gasthofs "Prinz von Anhalt", der achte Eigentümer in den letzten 20 Jahren, in denen das Haus leer stand. Wie so mancher seiner Vorgänger hatte der Unternehmer aus Thüringen große Pläne. "Ich war Anfang 2022 gerade dabei, eine bayrische Firma zu übernehmen, die Laborgeräte für Brauereien herstellt und habe nach genau solch einem Objekt gesucht", sagt er, "Ein Haus mit Geschichte, wirklich schön, repräsentativ. Dazu der Standort Radegast, zwischen meinen damaligen Arbeitsorten Jena, Berlin und Erfurt – das passte genau in mein Konzept."