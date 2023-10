Bei einem Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist ein 20 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das hat die Polizeiinspektion in Dessau am Dienstag mitgeteilt. Der junge Mann war demnach am späten Montagabend zwischen Raguhn und Priorau mit einem E-Scooter unterwegs, als ein Autofahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und den 20-Jährigen erfasste. Der junge Mann starb noch vor Ort.