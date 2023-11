Plastikabfälle qualmen Feuer auf Recyclinghof in Querfurt gelöscht

01. November 2023, 15:09 Uhr

Einsatz für die Feuerwehr in Querfurt: Dort waren in der Nacht zu Dienstag abgestellte Plastikabfälle in Brand geraten. Die Folge: starker Qualm. Anwohner wurden deshalb gewarnt.