Bedenkliche Sauerstoff- und ph-Werte Polizei ermittelt: Kupferlösung verfärbt Wasser im Fluss Nuthe blau

12. Februar 2024, 16:36 Uhr

In Zerbst/Anhalt ist die Nuthe am Donnerstag durch eine Kupferlösung blau verfärbt worden. Das ergab eine Laboruntersuchung der Substanz. Die Konzentration sei so hoch, dass sie für Tiere gefährlich werden könne, so die Feuerwehr. Das befürchtete Fischsterben ist bislang ausgeblieben. Die Polizei ermittelt.