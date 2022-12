In dem Schreiben, das MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt und über das am Donnerstag zuerst die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtete , fordern die Anwälte der Firma Progroup Bruchmüller auf, "wahrheitswidrige Äußerungen sofort einzustellen und es auch künftig zu unterlassen, unzutreffende Behauptungen (…) in der Öffentlichkeit zu verbreiten." Andernfalls drohten dem Ortsbürgermeister juristische Konsequenzen.

Uwe Bruchmüller hatte zuvor in einer Sitzung des Ortschaftsrates von Thalheim behauptet, dass es zu erheblichen Geruchsbelästigungen durch die Papierfabrik der Progroup für Anwohner in Thalheim komme, die außerdem zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen würden. Außerdem äußerte er die Vermutung, dass die von der Fabrik ausgestoßenen Stoffe zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen könnten.

Diese Vorwürfe seien unternehmensschädigend und entsprächen nachweislich nicht den Tatsachen, schreiben die Anwälte von Progroup. "Es ist überflüssig, in der Öffentlichkeit zu behaupten, dass wir gesundheitsgefährdende Stoffe emittieren, weil bekannt und belegt ist, dass wir das nicht tun", sagte Karl Achleitner, Senior Vice President Operations Paper bei der Progroup, MDR SACHSEN-ANHALT. Das Unternehmen wolle auch weiter in gutem Austausch mit den Anrainern verbleiben. "Gleichzeitig kann man eine Behauptung, etwas sei gesundheitsgefährdend, nicht so stehen lassen", so Achleitner.