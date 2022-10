Auch die Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen finde das "doof", sagt Veronika Olejnicki, Sachbearbeiterin im Stadtmarketing. Es gebe tatsächlich mehrere Plätze in der Stadt, an denen viel Müll herumliege. Das sei vor allem dort, wo viele Menschen ihre alltäglichen Wege erledigten. "Da sehen wir vermehrt, dass vor allem Alltagsmüll abgelagert wird, also der Coffee-to-go-Becher, die Zigarettenkippe oder das Taschentuch. Diese Dinge werden eben nicht in die Mülleimer geworfen. Und auch wenn die Ordnungsdienste regelmäßig im Einsatz sind und den Unrat wegräumen, kommt es immer wieder zu Verschmutzungen."

Ihre Idee: eine Müll-Lotterie! Olejnicki erklärt: "Die Idee kommt eigentlich aus England. Das ganze Projekt funktioniert so, dass man Müll einsammelt, in einen Papierkorb wirft, sich dabei fotografiert und das Foto auf unserer Internetseite hochladen kann." Am Ende des Aktionszeitraums gebe es dann eine Verlosung, der Gewinner könne ein i-Pad gewinnen.



Seit Anfang Oktober läuft die "Müll-Lotterie" in Bitterfeld-Wolfen. In den ersten beiden Wochen seien schon mehr als 50 Fotos eingegangen, so Olejnicki.