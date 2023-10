Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App .

In Bitterfeld hat am Donnerstag offiziell der Bau des neuen Bahnhofes begonnen. Das 160 Jahre alte Gebäude war in den vergangenen Monaten abgerissen worden. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, entsteht ein einstöckiger Neubau mit begrüntem Dach und Fotovoltaikanlage. Neben einem Reise-Zentrum wird es demnach unter anderem eine Bäckerei, einen Zeitschriften-Laden und Räume für die Bundespolizei geben.