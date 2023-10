Hätten sich da nicht Leute wie der bahnbegeisterte Thomas Fischer gegen eine solche trübe Perspektive gestemmt und nach Lösungen gesucht. In Weißenfels oder Sangerhausen haben die Städte die Gebäude übernommen. Das aber war in Eisleben wegen klammer Kassen nicht möglich. Also ging man auf die Suche nach einem Investor. Zunächst war der Plan, hier Büros und Einzelhandelsgeschäfte anzusiedeln, um damit einer Sanierung eine wirtschaftliche Basis zu geben.

Andere Städte wie Haldensleben oder Thale haben ihre Bahnhöfe schon so gerettet und für unterschiedliche Nutzer hergerichtet. Doch in der Lutherstadt lockte das Konzept offenbart keinen Euro hinter dem Ofen vor. "Da saßen wir also abends zusammen beim Bier und haben über andere Möglichkeiten diskutiert. Und da kam plötzlich Idee auf, auf die Bürgerschaft in der Lutherstadt zu setzen und gemeinsam das Abenteuer Bahnhof anzugehen", erzählt Thomas Fischer. Den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen dazu liefert das Genossenschaftsmodell.