Der Verein "Allianz pro Schiene" hat den Hauptbahnhof Halle zum Bahnhof des Jahres 2023 gekürt. Wer in dem historischen und grundlegend sanierten Bahnhofsgebäude ankomme, fühle sich sofort wohl, teilte die Jury MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Lob gibt es auch für die mit grafischen Elementen bemalten Treppenabgängen. Die liefern den Reisenden einen Soundtrack, wenn sie mit dem Smartphone die QR-Codes an den Wänden scannen.

Die Foodcorner im Hauptbahnhof Halle wird von der "Allianz pro Schiene" gelobt. Bildrechte: dpa

Das WLAN funktioniere, es gebe ausreichend Steckdosen, um das Smartphone aufzuladen. Positiv bewertet wurden auch das gute Einkaufsangebot sowie Gelegenheiten zum Sitzen und Verweilen. Auch die Toiletten seien modern und gut gepflegt. Dort gebe es einen kostenlosen Wickeltisch.



Kritik gibt es an der Wegeführung und Ausschilderung der Straßenbahnhaltestellen und an den Fahrradstellplätzen. Davon gebe es noch zu wenig. Neben Halle wird auch der deutlich kleinere Bahnhof Nordhorn in Niedersachsen ausgezeichnet.