Gemeinde Möckern Nazi-Symbole am Bahnhof entdeckt

In Möckern sind am Bahnhofsgebäude und der Haltestelle am Montag Nazi-Schmierereien entdeckt worden. Die dortige Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Schon am Sonntag hatte die Polizei in Loburg und Güsen, beide Orte ebenfalls im Jerichower Land, Nazi-Symbole und antisemitische Schmiereien entdeckt.