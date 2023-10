Die Deutsche Bahn hat die beiden Städte Wittenberge in Brandenburg und Wittenberg in Sachsen-Anhalt verwechselt. So ist auf einem großen Wandbild am Bahnhof Wittenberge die berühmte Schlosskirche der Lutherstadt Wittenberg zu sehen. Zuerst hatte die Märkische Allgemeine darüber berichtet (€).