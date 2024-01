Chemieunfall Großeinsatz bei Solarfirma Q-Cells in Thalheim

Beim Solarunternehmen Hanwha Q-Cells in Thalheim im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am frühen Donnerstagabend ABC-Alarm ausgelöst worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war bei Bauarbeiten in einer Werkhalle 50-prozentiger Fluorwasserstoff, auch Flusssäure genannt, ausgetreten.

Q-Cells ist einer der größten Solarenergie-Anbieter weltweit. In Deutschland betreibt das Unternehmen Standorte in Berlin und Thalheim. In Thalheim beschränkt sich das 1999 gegründete Unternehmen auf die Forschung und Entwicklung von Solarprodukten. Dabei arbeitet es mit renommierten internationalen Forschungszentren wie dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme im sächsischen Freiberg zusammen. Hanwha Q Cells beschäftigt in Deutschland etwa 550 Mitarbeiter.